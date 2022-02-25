Зеленский опроверг сообщения о намерении покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что он намерен покинуть Украину. В видеообращении к гражданам, опубликованном в Telegram-канале офиса президента, он заявил, что не покидал Киев и остается в правительственном квартале украинской столицы вместе с другими представителями власти.

«Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. <...> Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти», — заявил он.

Он добавил, что его семья также не намерена покидать страну. «Моя семья тоже на Украине, мои дети тоже на Украине. Моя семья — не предатели, а граждане Украины, но где они находятся, я сказать не могу», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о планах Зеленского уехать с Украины в связи с ситуацией вокруг страны. В частности, NBC сообщал, что власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд Зеленского в случае эскалации обстановки в стране. До этого ряд американских СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности.

