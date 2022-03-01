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Названа мешающая выспаться привычка

Специалист по сну Вейсс назвала привычку проверять время по ночам серьезным нарушением сна

Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

Специалист по сну Карлеара Вейсс назвала вредную привычку, которая мешает выспаться. Об этом пишет издание Well and Good.

По мнению эксперта, качество сна ухудшается у людей, которые часто проверяют время по ночам. Это связано с двумя факторами. Во-первых, желание узнать время сопровождается тревогой, которая, в свою очередь, мешает засыпанию. Во-вторых, чтобы узнать время, нужно включить свет или посмотреть на экран телефона, а это нарушает выделение мелатонина — гормона, участвующего в регуляции сна.

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Вейсс отмечает, что привычка проверять время по ночам способна стать причиной серьезного нарушения сна. «Мы наблюдали людей, у которых эта привычка была настолько сильна, что они каждую ночь просыпались в одно и то же время, чтобы посмотреть на часы», — рассказывает она.

Вейсс рекомендует перед сном прикрыть экран телефона и повернуть часы циферблатом к стене. Еще лучше, когда часов в спальне нет вовсе. Также привычку проверять время можно попытаться заменить расслабляющей дыхательной гимнастикой или медитацией.

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Специалист советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Олег Парамонов
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