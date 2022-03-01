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Собака родила редчайшего зеленого щенка

В Канаде у собаки родились семь обычных щенков и один зеленый

Собака жителей поселка Мидл-Саквилл, провинция Новая Шотландия, Канада, вместе с обычными щенками родила одного щенка редчайшего зеленого цвета. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Тревор и Одра Мошер думали, что роды их трехлетнего бульдога по кличке Фрея закончились после того, как она родила семерых щенков. При этом собака вновь начала рожать.

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Восьмой щенок появился на свет в черном мешочке, контрастировавшем с прозрачными мешочками его обычных братьев и сестер. Сначала пара боялась, что щенок окажется мертворожденным, но тот начал шевелиться. Оказалось, что это девочка.

«Мы стали сушить ее и заметили, что она зеленого цвета. Мы подумали, что с щенком что-то не так. Когда мы поискали информацию в интернете, оказалось, что это очень редкое явление, которое случалось всего несколько раз во всем мире», — сказал Мошер.

Редкий вид обесцвечивания, предположительно, происходит, когда щенки светлого окраса контактируют с зелеными пигментами желчи, когда находятся в утробе матери.

«Я был поражен. Поскольку это очень редкое явление, мне очень повезло быть очевидцем этого. Иногда слышишь истории о подобных вещах, но быть очевидцем такого удивительно и здорово», — сказал Мошер.

Владельцы собаки выбирают кличку для щенка. Они думают над такими вариантами, как Фиона, Васаби и Фисташка.

Через несколько дней после рождения зеленый окрас щенка начал выцветать. По словам экспертов, это будет продолжаться до тех пор, пока пигмент не исчезнет окончательно.

Ранее сообщалось, что в грузинском селе близ города Ахалцихе родился зеленый щенок и попал на видео. Рожденный под Новый год малыш получил прозвище Гринч.

Алиса Дмитриева
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