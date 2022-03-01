Названо условие для восстановление волос и ногтей после COVID-19

Член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, когда начинают восстанавливаться волосы и ногти при заражении коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью изданию Uraю.ru.

Врач объяснил, что при любой болезни с повышенной температурой выпадают волосы, а также портятся ногти. Последние требуют на восстановление несколько месяцев, около трех-четырех. Волосы обретают новую силу быстрее, однако они выпадают и медленно растут.

Чумаков назвал условие для восстановления волос и ногтей. По его мнению, это произойдет после спада температуры от COVID-19. «Как только температура прекратится, начнется нормальный рост», — обещал он.

В свою очередь трихолог, дерматовенеролог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева отметила, что сложно назвать точный срок восстановления волос. Этот процесс зависит от того, насколько «отягощен» анамнез пациента.

«Если ранее были предпосылки, какая-то потеря волос, то, как правило, COVID это усугубляет. Поэтому быстро это не восстановится, тем более без помощи специалиста. Если проблем ранее не было, то на пятый — шестой месяц относительно прекращается выпадение, и опять начинается рост малых волос», — объяснила Нагайцева.

Эксперт добавила, что у ряда пациентов после коронавируса ухудшается и основное заболевание, что также приводит к нарушению роста волос и потере прежнего объема. «Есть те, у кого сохраняется выпадение дольше этого срока в таком же большом количестве», — предупредила она.

Ранее дерматолог Алексей Семочкин раскрыл способ остановить выпадение волос из-за коронавируса. По его мнению, в таком случае требуется терапия аутоплазмой.