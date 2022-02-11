Дерматолог раскрыл способ остановить выпадение волос из-за коронавируса

Аутоплазменная терапия показана пациентам, у которых после перенесенного коронавируса наблюдаются выпадение волос и ухудшение состояния кожи, заявил дерматолог Алексей Семочкин, пишет РИА Новости.

По его словам, подобные жалобы поступают примерно через два-три месяца после выздоровления от COVID-19. Для лечения против выпадения волос и ухудшения кожи нужна терапия аутоплазмой, то есть собственной плазмой крови пациента, раскрыл способ остановить проблемы медик.

Семочкин объяснил, что клетки-тромбоциты возвращают кожу и волосы в нормальное состояние. «Тромбоциты содержат в себе биологически активные вещества — факторы роста, которые оказывают мощное терапевтическое, восстанавливающее воздействие на окружающие ткани в месте введения», — подчеркнул дерматолог. Медик добавил, что живые тромбоциты сохраняют свою активность в течение семи дней и более после введения в ткани.

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