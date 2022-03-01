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Генпрокуратура потребовала изъять имущество миллиардера Михальченко

ГП подала иск об изъятии активов обвиняемых в хищении на стройке резиденции в Ново-Огарево

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Никулинский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры об изъятии активов у фигурантов дела о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, в том числе у миллиардера Дмитрия Михальченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В иске, поданном первым замгенпрокурора Анатолием Разинкиным, требуется конфисковать коммерческую недвижимость, дома с земельными участками на общую сумму в десятки миллионов рублей у главы строительного холдинга «Форум» Михальченко, ФГУП «Атэкс» ФСО и его бывшего гендиректора Андрея Каминова с заместителем, а также главы компании «Стройфасад» Станислава Кюнера. В Генпрокуратуре полагают, что их активы были приобретены на коррупционные доходы от хищений бюджетных средств. Судебные слушания назначены на 10 марта.

По версии следствия, обвиняемые похитили более 1,3 миллиарда рублей при реализации контрактов, заключенных в 2012 году ФСО и «Атэкс» с группой субподрядчиков. При строительстве в президентской резиденции дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража и прочих объектов инфраструктуры использовались дешевые материалы вместо предусмотренных контрактом дорогих.

Этот же суд 10 февраля удовлетворил иск ФСО о взыскании похищенной суммы в 1,3 миллиарда рублей с фигурантов дела.

Между тем 2-й Западный окружной военный суд в настоящее время рассматривает дело о хищениях в отношении Михальченко и его предполагаемых сообщников. Сейчас назначена экспертиза для установления размера ущерба.

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Любовь Ширижик
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