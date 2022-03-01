Белый дом оценил вероятность встречи Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге оценила вероятность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Псаки допустила контакты глав двух государств в будущем, однако она подчеркнула, что для этого необходимо правильное, подходящее время.

«Мы не исключаем этого навсегда. Просто момент для этого неподходящий... для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство», — отметила она.

Ранее Псаки оценила «состояние» отношений России и США. Она подчеркнула, что в настоящий момент невозможно вести дела «как обычно». «Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение», — добавила представитель Белого дома. По ее словам, Байден пока не планирует вести какую-либо совместную работу со своим российским коллегой.