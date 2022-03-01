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Арабские страны заняли нейтральную позицию в российско-украинском конфликте

Генсек ЛАГ Заки заявил, что арабы заняли нейтральную позицию в конфликте России и Украины

Фото: Dalati Nohra / Reuters

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что в конфликте между Россией и Украиной обе стороны являются друзьями арабских стран, поэтому они решили занять нейтральную позицию, не оказывая открытой поддержки ни Москве, ни Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета», — отметил генсек организации.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на добровольной основе. Мера вводится на период действия военного положения. Безвизовым режимом граждане других государств смогут пользоваться с 1 марта.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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