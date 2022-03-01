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Начальник уголовного розыска сфабриковал дело с российским зэком и получил срок

В Оренбуржье суд вынес приговор экс-главе уголовного розыска МВД за сфабрикованное дело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд приговорил к условному сроку начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области за сфабрикованное уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В соответствии с вынесенным приговором экс-глава уголовного розыска признан виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он получил полтора года условно.

Следствием и судом установлено, что сотрудник полиции ради повышения показателей раскрываемости преступлений прошлых лет уговорил российского зэка, находящегося в колонии, за деньги признаться в краже крупного рогатого скота, совершенной ранее. После этого полицейский убедил знакомого выступить в качестве свидетеля по делу и дать ложные показания на зэка. Обвиняемый провел допросы и опознания, но в суде сфабрикованное дело развалилось.

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Любовь Ширижик
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