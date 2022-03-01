В Windows 11 сломалось меню «Пуск»

В Windows 11 обнаружили нерабочее меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest.

О проблеме с одним из важнейших элементов ОС семейства Windows рассказали пользователи. По их словам, после обновления KB5010414 меню «Пуск» стало вести себя странно. У ряда обладателей лицензионной копии операционной системы кнопка «Пуск» перестала реагировать на нажатие курсора. Во многих случаях меню открывается и тут же закрывается обратно.

Также потребители сообщили, что меню может закрыться, если навести на него курсор, но не нажимать на него. Журналисты связали поломку с новыми особенностями операционной системы. По их словам, вероятно, «Пуск» конфликтует с виджетами, которые в новой ОС встроены в выпадающее меню. «Кажется, именно этим и вызван конфликт, иначе почему "Пуск" открывается и сразу закрывается?» — задались вопросом авторы.

«Мы работаем над этим, но считаем, что это может быть причиной задевания значка виджета при перемещении мыши», — объяснили неполадки специалисты Microsoft. Тем не менее, в компании подтвердили, что расследуют проблему и собираются выпустить обновление с исправлением ошибки.

В конце февраля IT-специалисты назвали правильный способ удаления файлов из Windows. По их словам, перед стиранием документов на компьютере необходимо отключить облачные сервисы, которые могут сохранить и вернуть файлы обратно.