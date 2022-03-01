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Бывший чиновник Росимущества пойдет под суд по делу о взятке на миллионы рублей

В суд Сочи поступило дело о взятке в отношении бывшего сотрудника Росимущества

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В суд Сочи поступило дело в отношении бывшего сотрудника центрального аппарата Росимущества и его знакомого, которых обвинили в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, сочинский застройщик хотел взять в аренду земельный участок для жилищного строительства. Чтобы без затруднений получить эту территорию, он пытался передать должностным лицам Росимущества 50 миллионов рублей. Обвиняемые предложили свои кандидатуры в качестве посредников.

Как установила прокуратура, с 2018-го по 2020 год чиновник Росимущества и его приятель получили 33,5 миллиона рублей. Они пойдут под суд по обвинению по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве»).

Дело рассмотрит Лазаревский районный суд.

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Мария Рубникович
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