Небензя объяснил обвинения в шпионаже в адрес высланных российских дипломатов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, по какой причине США якобы уличили 12 российских дипломатов, работавших в постпредстве России при ООН, в шпионаже и выслали их из страны. Он отметил, что подобные обвинения в адрес дипперсонала звучат регулярно для того, чтобы найти предлог для их высылки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением», — заявил Небензя.

Ранее данный инцидент прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, решение объявить работников дипмиссии персонами нон-грата является недружественным шагом. «Данные действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны», — подчеркнул он.