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Названы основные сторонники России в кризисе вокруг Украины

Военный обозреватель Литовкин заявил, что Россию поддерживает половина населения планеты

Фото: AP

Россия не одна в нынешнем кризисе вокруг Украины, ее поддерживают Китай и Индия. Таких основных сторонников Москвы назвал военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что эти две страны — уже половина населения планеты. По его словам, давление на Россию призвано создать впечатление, будто она осталась одна.

«Я уже не говорю про Африку, которая ни тем, ни другим. Отдельные страны Латинской Америки против России, но большая часть контента в нейтралитете», — заявил Литовкин.

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Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации в Донбассе ранним утром 24 февраля. На Украине было введено военное положение, власти разорвали дипломатические отношения с Москвой. Вскоре после этого Евросоюз, США, Канада и ряд других стран объявили о введении против России беспрецедентных санкций.

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Виктория Кондратьева
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