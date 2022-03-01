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Высылаемых российских дипломатов обвинили в нанесении ущерба нацбезопасности США

Зампостпреда США при ООН Миллс заявил, что дипломаты РФ наносили ущерб безопасности Штатов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс в своей речи на заседании Совета безопасности организации обвинил 12 российских дипломатов, работающие в постпредстве РФ при ООН, которых высылают Штаты, в том, что они наносили ущерб нацбезопасности Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее решение США было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире, которое мы подписали с ООН. Те дипломаты, которым было предложено покинуть Соединенные Штаты, занимались деятельностью, которая не соответствовала их обязанностям в качестве дипломатов. Их попросили покинуть эту страну, чтобы они не наносили ущерб национальной безопасности страны пребывания», — заявил зампостпреда.

Ранее стало известно, что все сотрудники американского посольства в Белоруссии прекратили работу и покинули республику. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил прекращение деятельности американской миссии в Белоруссии.

Марина Совина
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