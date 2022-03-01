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Зеленского обвинили в слабости

Постпред Небензя заявил, что президент Зеленский слаб и не умеет сопротивляться радикалам
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявил слабость, сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что реальной властью на Украине обладают радикалы и нацисты, которые продвигают свою повестку. Он обвинил Зеленского в слабости и заявил, что тот не умеет сопротивляться радикалам.

«И президент Зеленский продемонстрировал, что он слаб, что у него нет политической воли и силы сопротивляться тем радикалам, которые являются главной политический силой на сегодняшней Украине», — заключил Небензя.

Ранее Небензя назвал условие для прекращения конфликта на Украине. Он заявил, что Москва ждет от Киева готовности к денацификации и демилитаризации. Это станет шагом для окончания российской спецоперации в Донбассе.

Марина Совина
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