Минобороны России раскрыло потери украинских сил

Потери среди украинской стороны составляют более 2870 человек убитыми. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российской стороны, еще 3700 украинских военных ранены.

«Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — сообщил Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что в операции на Украине погибли 498 российских военнослужащих, 1597 ранены.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.