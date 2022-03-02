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Минобороны России раскрыло потери украинских сил

Минобороны России заявило о потерях ВСУ более 2870 убитыми и около 3700 ранеными

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Потери среди украинской стороны составляют более 2870 человек убитыми. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российской стороны, еще 3700 украинских военных ранены.

«Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — сообщил Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что в операции на Украине погибли 498 российских военнослужащих, 1597 ранены.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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