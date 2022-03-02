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Минобороны раскрыло потери российской армии в операции на Украине

Минобороны России заявило о 498 погибших и 1597 раненых военных в ходе операции на Украине

Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

В Минобороны раскрыли новые данные о потерях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли, 1597 ранены. Отмечается, что семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация», — заключил Конашенков и подчеркнул, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны в спецоперации не участвуют.

Представитель Минобороны также сообщил, что потери украинской стороны составляют более 2870 человек убитыми, еще 3,7 тысячи военных ранены. При этом число пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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