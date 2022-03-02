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Кремль захотел избавиться от «большого числа нацистских объединений» на Украине

Песков заявил о необходимости избавиться от нацистских объединений, действующих на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

На Украине действует большое число нацистских объединений, от которых необходимо избавиться. Такое условие денацификации страны назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента России, на Украине действует много военных соединений националистического характера, среди которых бандеровцы, просто националисты, батальоны и другие.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что основные столкновения в ходе спецоперации по защите Донбасса происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями. Националисты, по его словам, несут прямую ответственность за геноцид в республиках и кровь мирных граждан в ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

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Юлия Ямпольская
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