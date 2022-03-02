Кремль захотел избавиться от «большого числа нацистских объединений» на Украине

На Украине действует большое число нацистских объединений, от которых необходимо избавиться. Такое условие денацификации страны назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента России, на Украине действует много военных соединений националистического характера, среди которых бандеровцы, просто националисты, батальоны и другие.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что основные столкновения в ходе спецоперации по защите Донбасса происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями. Националисты, по его словам, несут прямую ответственность за геноцид в республиках и кровь мирных граждан в ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

