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Путин рассказал о боях российских военных с националистами

Путин: основные столкновения в ходе спецоперации идут с националистическими формированиями

Фото: Global Look Press

Ключевые столкновения в ходе спецоперации по защите Донбасса происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности, трансляция идет на YouTube.

По словам главы государства, националисты, как известно, несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан в народных республиках.

Президент России в ходе оперативного совещания с членами Совбеза 25 февраля обсудил ход специальной военной операции по демилитаризации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, глава государства обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

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Юлия Ямпольская
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