Путин начал заседание Совета безопасности по Украине

Президент России Владимир Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности России, посвященное ходу операции по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал Киев отказаться от членства в НАТО и признать Крым российским.

На заседании он заявил, что основные бои российская армия ведет не с украинскими кадровыми военными, а с членами добровольческих националистических батальонов.

Путин добавил, что народ Украины находится в заложниках у шайки «наркоманов и неонацистов».