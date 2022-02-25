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Путин начал заседание Совета безопасности по Украине

Путин созвал заседание Совета безопасности, посвященное Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности России, посвященное ходу операции по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал Киев отказаться от членства в НАТО и признать Крым российским.

На заседании он заявил, что основные бои российская армия ведет не с украинскими кадровыми военными, а с членами добровольческих националистических батальонов.

Путин добавил, что народ Украины находится в заложниках у шайки «наркоманов и неонацистов».

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Роман Кирьянов
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