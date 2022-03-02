В Госдуме обратили внимание на оговорку Байдена про Украину и Иран

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал выступление президента США Джо Байдена, где он перепутал Украину и Иран. Депутат заявил, что для американского лидера это только инструменты внешней политики Вашингтона. Об этом он написал в Telegram.

По словам Никонова, ключевая американская стратегия заключается в том, чтобы превратить Украину в «Афганистан для России», а не в том, чтобы сделать ее свободной и благополучной страной.

«Человек, претендующий на управление всем миром, допускает такие оговорки. Неслучайно, на мой взгляд. Для Байдена что Иран, что Афганистан, что Украина — никакой разницы», — подчеркнул Никонов.

Ранее президент США Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» оговорился и перепутал украинцев с иранцами. Россия, по его словам, может окружить Киев танками, однако она никогда не получит «душ и сердец иранцев». Такую оговорку американский лидер допустил в конце значительного внешнеполитического блока своей речи.