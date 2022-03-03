В России рассказали о нанесении Западом удара по «общеевропейской идее»

Постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что западные страны, которые вводят санкции против России из-за ее военной спецоперации в Донбассе, таким образом сами себя изолируют. Его слова приводит ТАСС.

«Такими санкционными мерами значительная часть Европы изолирует сама себя. Она сама наносит удар по общеевропейской идее, по идее Большой Европы», — заявил постпред.

Он отметил, что российское постпредство начало проводить более тщательные разъяснительные работы о ситуации на Украине, разоблачая фейковую информацию СМИ о происходящем, а также рассказывая о геноциде со стороны киевских властей и реальной ситуации.

Ранее глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий заявил о необходимости закреплять ряд договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Брестской области. По его словам, вскоре предстоит третий, не менее важный раунд переговоров.