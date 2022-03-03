Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме призвали закреплять договоренности России и Украины

Депутат Госдумы Слуцкий заявил о необходимости закреплять договоренности России и Украины
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий прокомментировал второй раунд переговоров России и Украины, состоявшийся в четверг, 3 марта. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил о необходимости закреплять ряд договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Брестской области.

«Для реализации договоренностей, я не буду сегодня их озвучивать, предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации…» — призвал он.

Материалы по теме:
Россия и Украина провели первый раунд переговоров Переговоры между Россией и Украиной завер
Россия и Украина провели первый раунд переговоровПереговоры между Россией и Украиной завер
28 февраля
Минобороны впервые раскрыло потери российских войск в ходе операции на Украине
Минобороны впервые раскрыло потери российских войск в ходе операции на Украине
2 марта

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский оценил достигнутые на российско-украинских переговорах соглашения. Он сообщил, что страны нашли понимание по части вопросов. Кроме того, они договорились о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.