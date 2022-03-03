В Госдуме призвали закреплять договоренности России и Украины

Глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий прокомментировал второй раунд переговоров России и Украины, состоявшийся в четверг, 3 марта. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил о необходимости закреплять ряд договоренностей, достигнутых на переговорах с Украиной в Брестской области.

«Для реализации договоренностей, я не буду сегодня их озвучивать, предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации…» — призвал он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский оценил достигнутые на российско-украинских переговорах соглашения. Он сообщил, что страны нашли понимание по части вопросов. Кроме того, они договорились о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта.