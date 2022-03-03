В Подмосковье отменят ковид-сертификаты

В Московской области с 4 марта отменят ковид-сертификаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, документ опубликован на портале правительства региона.

Кроме ковид-сертификатов в Московской области также отменят ограничения на посещение мест общественного питания, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.

При этом в регионе сохраняется ряд ограничений. Гражданам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также остается обязательным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене системы COVID-сертификатов и домашнего режима для жителей столицы старше 60 лет. В свою очередь в оперштабе отметили, что ношение масок в Москве остается обязательным условием при посещении общественных мест.