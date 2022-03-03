Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Подмосковье отменят ковид-сертификаты

Губернатор Подмосковья Воробьев отменит в регионе ковид-сертификаты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Московской области с 4 марта отменят ковид-сертификаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, документ опубликован на портале правительства региона.

Кроме ковид-сертификатов в Московской области также отменят ограничения на посещение мест общественного питания, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

При этом в регионе сохраняется ряд ограничений. Гражданам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также остается обязательным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене системы COVID-сертификатов и домашнего режима для жителей столицы старше 60 лет. В свою очередь в оперштабе отметили, что ношение масок в Москве остается обязательным условием при посещении общественных мест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.