Москвичам рассказали о сохранившихся коронавирусных ограничениях
Ношение масок остается обязательным условием при посещении общественных мест в Москве. Также сохраняется ограничение на проведение публичных мероприятий. Об этих мерах рассказали РИА Новости в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
При этом с четверга, 3 марта, в городе снимается требование о социальной дистанции при посещении объектов общепита, театров, музеев, концертных и других мероприятий.
В оперштабе отметили, что ограничение по заполняемости столичных залов также снимается.
Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму, подчеркнули в оперштабе.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об отмене системы COVID-сертификатов и домашнего режима для пожилых граждан.
Такое решение Собянин объяснил тем, что в столице эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, добавил он.