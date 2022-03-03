Москвичам рассказали о сохранившихся коронавирусных ограничениях

Ношение масок остается обязательным условием при посещении общественных мест в Москве. Также сохраняется ограничение на проведение публичных мероприятий. Об этих мерах рассказали РИА Новости в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом с четверга, 3 марта, в городе снимается требование о социальной дистанции при посещении объектов общепита, театров, музеев, концертных и других мероприятий.

В оперштабе отметили, что ограничение по заполняемости столичных залов также снимается.

Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму, подчеркнули в оперштабе.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об отмене системы COVID-сертификатов и домашнего режима для пожилых граждан.

Такое решение Собянин объяснил тем, что в столице эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, добавил он.