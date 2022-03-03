В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов

В Госдуму внесли законопроект, продлевающий сроки уплаты налогов и страховых взносов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

«Предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов», — следует из пояснительной записки.

Предлагается, что издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешила россиянам платить налоги по-новому — с использованием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Новый механизм уплаты налогов функционально будет похож на разработанную Центробанком Систему быстрых платежей (СБП), в рамках которой банковские клиенты могут совершать друг другу переводы по номеру телефона. ФНС разработала собственный проект — Единый налоговый счет (ЕНС), в рамках которого можно будет уплачивать несколько налогов одним платежом.