Россиянам разрешат платить налоги по-новому

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешит россиянам платить налоги по-новому — с использованием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), пишут «Ведомости» со ссылкой на тематическую брошюру ФНС.

Предполагается, что новый механизм уплаты налогов функционально будет похож на разработанную Центробанком Систему быстрых платежей (СБП), в рамках которой банковские клиенты могут совершать друг другу переводы по номеру телефона. ФНС разработала собственный проект — Единый налоговый счет (ЕНС), в рамках которого можно будет уплачивать несколько налогов одним платежом.

Главным идентификатором в ЕНС будет служить ИНН, а функцию оплаты по нему интегрируют в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Там можно будет настроить автоматический платеж и получить доступ к детализированной информации обо всех ранее начисленных и уплаченных налогах и распределении единого платежа.

Механизм ЕНС планируется реализовать к началу 2023 года. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, предусматривающий, помимо прочего, установление единой даты уплаты налогов — 25 числа каждого месяца. Сейчас для разных налогов действуют различные сроки уплаты и подачи декларации.

Также ожидается, что в рамках ЕНС будет представлена возможность уплаты налогов авансом. При этом внесенные таким образом средства можно будет вернуть до срока уплаты налогов, то есть до 25-го числа. Опрошенные изданием специалисты указали на недостатки инициативы, в частности, на риски переплаты налогов компаниями, которые сейчас нередко создают резервы на случай потенциальных претензий ФНС, не предусмотренные в новых правилах.