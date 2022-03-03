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Врач напомнил россиянам об актуальности вакцинации

Врач-консультант Пестерев рассказал, что COVID-19 сдает позиции, но вакцинация актуальна

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Коронавирус сдает позиции, но вирусологи не исключают вероятности появления нового штамма, поэтому вакцинация от COVID-19 по-прежнему актуальна. Об этом врач-консультант Александр Пестерев рассказал в интервью Общественной службе новостей.

«Статистика красноречиво говорит, какой штамм вытеснил все остальные. Это «омикрон». Симптомы все те же, коронавирус в большинстве случаев проходит в легкой форме», — пояснил он.

Врач подчеркнул, что, несмотря на то, что омикрон относительно безобиден, чиновники по-прежнему считают необходимым прививать население от коронавируса.

«Никто из вирусологов не исключает возможности появления нового, “очень хорошего” штамма. Именно поэтому все еще актуальна вакцинация. Но пока ориентируемся на цифры заболеваемости и смертности. Пока можно выдохнуть», — заключил Пестерев.

Марина Совина
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