В Лас-Вегасе продадут особняк Майкла Джексона

В американском Лас-Вегасе на продажу выставили особняк, в котором на правах аренды проживал американский певец Майкл Джексон. Объект оценили в несколько миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

За особняк ныне покойного артиста попросили 9,5 миллиона долларов. Джексон арендовал его в 2006-м и проживал в нем на протяжении года. Он отдавал за проживание в месяц 50 тысяч долларов.

На данный момент дом принадлежит вышедшему на пенсию врачу Дун Сюэ и его жене — пара купила жилье в 2010 году за 3,1 миллиона долларов. Супруги являются поклонниками творчества Джексона, что подтолкнуло их к приобретению особняка.

В распоряжении нового владельца окажутся 2400 квадратных метров. Среди прочих комнат внутри есть бальный зал. На участке оборудована летняя кухня, веранда, теннисный корт, бассейн и спа-зона.

В декабре 2020 года миллиардер, инвестор Рон Беркл заплатил 22 миллиона долларов за поместье Лос-Оливосе в Калифорнии, где Джексон жил в течение 15 лет, пока не умер в 2009 году. Покупателя на особняк искали с 2015 года.