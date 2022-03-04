В небе над российским регионом заметили черное кольцо

В Набережных Челнах местные жители заметили в районе Замелекесья черное кольцо. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, такие «кольца» в небе наблюдают уже довольно продолжительное время, в том числе и в других странах.

Необычное явление в 2015 заметили над поселком в Акмолинской области Казахстана. В том же году оно взбудоражило жителей Великобритании, когда появилось над городом Ноттингем. В марте 2018 года подобное черное кольцо видели в небе Красноярска.

Явление наблюдается в нижних слоях атмосферы невысоко над горизонтом. Внешне оно похоже на кольцо дыма из большой трубы. Это частицы уголеводородной сажи, которые воздушным потоком или вихрем подняло в воздух в такой форме. Это могло произойти даже после того, как кто-то недалеко занимался на автомобиле дрифтом.

