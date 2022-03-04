Посол рассказал об опасности позитивных высказываний о России на Западе

Высказываться позитивно в отношении России в западных странах стало опасно. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, передает ТАСС.

«Сейчас [на Западе] высказывать позитивные суждения в отношении России стало не только не политкорректно, но и опасно. Конечно, звучат голоса, кстати, и в среде журналистов, которые пытаются продвинуть правду. Это тут же вызывает бешеную ответную реакцию: блокируют сайты, не дают возможность нормально работать», — рассказал дипломат.

Тем не менее Мешков указал, что во Франции остается много граждан, позитивно относящихся к России. «Мы продолжаем получать письма с выражением солидарности», — добавил он.

Ранее посол рассказал, что во Франции без объяснения причин задержаны три российских судна и одна яхта. Дипломат указал, что французские территориальные воды стали для российских кораблей «схожи с территориальными водами Сомали». Он также сообщил, что во время задержания на кораблях ведутся обыски.

После начала военной спецоперации в Донбассе страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.