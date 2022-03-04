Россельхознадзор разрешил ввоз овощей из девяти стран

Россельхознадзор с 5 марта отменяет введенный ранее запрет на ввоз овощей из девяти стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь разрешается ввозить в страну картофель из Египта; томаты из Армении и Азербайджана; томаты и перцы из Белоруссии, Казахстана Киргизии, Туркменистана и Узбекистана, а также томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции. Уточняется, что ввоз разрешен со всей территории перечисленных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям. Решение было принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС.

4 февраля Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию цитрусовых фруктов из Китая. Это было сделано «под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики». Решение принято по результатам рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки, отметили в ведомстве.

С февраля Россия ввела запрет на поставки птицеводческой продукции из Молдавии. Причиной названо ухудшение в республике ситуации с птичьим гриппом. В перечень продукции попали живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и продукция из нее. Исключение сделано для продуктов, имеющих в составе мясо птицы, но прошедших термическую обработку. Запрещены к ввозу необработанные корма и кормовые добавки для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы.