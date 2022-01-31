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Россия запретила ввоз птицы и яиц из Молдавии

Россельхознадзор с 1 февраля ввел запрет на поставки птицеводческой продукции из Молдавии

Фото: Shutterstock

С февраля Россия вводит запрет на поставки птицеводческой продукции из Молдавии. Причиной названо ухудшения в республике ситуации с птичьим гриппом. Об этом говорится в приказе Россельхознадзора за подписью замглавы службы Константина Савенкова.

В перечень продукции попали живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и продукция из нее. Исключение сделано для продуктов, имеющих в составе мясо птицы, но прошедших термическую обработку. Запрещены к ввозу необработанные корма и кормовые добавки для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы.

Вспышка птичьего гриппа в прошлом году была зарегистрирована не менее чем в 40 странах мира. Под ограничения ранее попали поставки из предприятий на территории Чехии, Швеции, Нидерландов, Германии и ряда других стран.

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Представители российского рынка предупредили, что в связи с этим в стране возникнут трудности с инкубационным яйцом. В результате отечественным предприятиям придется приобретать продукцию у непроверенных поставщиков, что чревато занесением новых заболеваний, уменьшением сохранности птицы и ростом цен.

С ноября прошлого года средняя цена инкубационного яйца выросла с 22–24 рублей до 30 рублей за штуку, однако в перспективе на фоне запретов она может дойти до 40 рублей.

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Платон Щукин
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