Кремль отреагировал на призыв сенатора США к убийству президента России

В крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума, многие «едут рассудком», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма к убийству президента России Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости.

Песков назвал слова Грэма русофобским припадком и отметил, что ему сложно подобрать слова. «И, конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, и я бы даже сказал, здравие ума. Поэтому многие, к сожалению, едут рассудком», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее на призыв Грэма к убийству Путина отреагировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — отметил дипломат.

Фраза сенатора Грэма, о которой идет речь, изначально прозвучала в эфире Fox News. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter.

