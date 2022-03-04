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Выступающих против спецоперации в Донбассе деятелей культуры назвали предателями

Сенатор Долгов назвал предателями деятелей культуры, критикующих спецоперацию в Донбассе
Константин Долгов

Константин Долгов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в интервью РИА Новости заявил, что ряд российских деятелей культуры молчали во время бомбежек США Югославии, Ирака и Ирии, но выразили свой протест, когда Россия начала военную спецоперацию в Донбассе, и назвал их предателями. Он отметил, что несмотря на их позицию, они не спешат отказываться от государственного финансирования и увольняться в знак протеста.

«Я вам скажу, что эта позиция абсолютно бесчестная. Конечно, предательство. Но ведь они все, если их спросить: "Вы за демократию?", ответят: "Конечно!". "Вы люди либеральных взглядов?" — "Конечно!". "А вы за большевиков?" — "Да вы что! Коммунисты, большевики — это злыдни". Так вот это была позиция большевиков — поражение России, то есть своей страны, в Первой мировой войне», — рассказал сенатор.

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Он подчеркнул, что большое количество таких людей, узнаваемых личностей, прекрасно живущих, получающих зарплату от государства, поступают антипатриотично, выступая против своей страны и критикуя действия правительства. По его мнению, в настоящее время, когда Россия переживает критические времена, народу необходимо быть сплоченным.

«Они привыкли хорошо жить. Они привыкли ездить по миру. Я не хочу ничего сказать против того, что люди имеют там средства. Да, многие там и работали, получали. Но если ты живешь так, ты должен нести определенную ответственность, у тебя есть обязательства перед твоей страной. Повышенные обязательства, потому что страна тебе дает очень много», — подытожил он.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил, что ВМС страны решили затопить в порту Николаева собственный флагман «Гетман Сагайдачный». В ведомстве данный шаг сопроводили словами «так нужно», добавив, что корабль собираются быстро поднять и восстановить после окончания войны с Россией.

Марина Совина
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