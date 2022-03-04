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Москвичи начали снимать квартиры с продажи

Около восьми процентов продавцов приостановили сделки на вторичном рынке жилья в Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С 24 февраля, после ухудшения общемировой политической обстановки, поведение продавцов и покупателей вторичного жилья в Москве резко изменилось, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили специалисты, около 8 процентов продавцов приостановили сделки на вторичном рынке жилья в Москве. Тем временем спрос на самые бюджетные квартиры (стоимостью до 5-6 миллионов рублей, преимущественно расположенные в Московской области) увеличился на 15 процентов.

Некоторые собственники начали снимать свои объекты с продажи — они ждут стабилизации экономики, поясняют аналитики. Что касается покупателей — они действуют по-разному. Часть отказываются от сделок из-за серьезного роста ставок по жилищным кредитам, другие, наоборот, спешат приобрести квартиру — особенно те, кто уже получил одобрение по ипотеке.

Эксперты НДВ не ожидают в текущем году снижения цен на вторичную недвижимость, напротив, с большой вероятностью собственники будут повышать ценники в надежде продать квартиры подороже на фоне ослабления рубля.

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«Коррекция цен в сторону уменьшения — но не резкая, а постепенная — возможна в случае стабилизации сферы экономики и возвращения среднего уровня ставок по ипотеке хотя бы до 12-15 процентов, привычных для покупателей», — заключают специалисты.

Ранее риелтор Алексей Силантьев заявил, что из-за ослабления рубля и введенных в отношении РФ санкций собственники квартир переориентировались на сдачу жилья в аренду.

Нина Ташевская
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