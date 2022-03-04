Перечислены лучшие модели белых кроссовок на весну 2022 года

Журналисты Glamour перечислили лучшие модели белой обуви на весну 2022 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания.

В первую очередь авторы предложили обратить внимание на кеды бренда Puma с имитацией платформы. Помимо этого, по их словам, актуальной станет спортивная обувь Veja с логотипом в виде буквы V мятного цвета. Популярность также обретут и кроссовки бежевого и белых цветов таких популярных марок, как Lacoste, Nike, Golden Goose и Christian Louboutin.

Согласно материалу, в моду вернутся и кеды итальянского модного дома Gucci с зелено-красными полосками и принтом в виде насекомых, которые стали трендовыми в 2017 году. Не менее распространенными останутся высокие кеды Converse за 70 фунтов стерлингов (11 300 тысяч рублей) и похожая на них пара Mango.

Модные редакторы рекомендуют приобрести массивные кроссовки, например, подобная обувь представлена в ассортиментах брендов Adidas, New Balance, Balenciaga, Roger Vivier, Axel Arigato, Jimmy Choo, H&M и других.

В декабре стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.