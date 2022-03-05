Алиев пообещал создать в Карабахе рай на земле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал создать в Нагорном Карабахе «образец рая на земле». Об этом он заявил на встрече с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов, передает Report.az.

«Вы знаете, мы восстановим территории, как я уже говорил, создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле. Мы сделаем это любой ценой», — сказал Алиев.

Он призвал ООН поддержать Азербайджан «через свои структуры и каналы коммуникации».

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость. Азербайджан попытался вернуть территорию силой. Началась война, перемирие было заключено в 1994 году и периодически нарушалось.

В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой снова вспыхнули бои. По итогам войны, которая длилась несколько недель, Баку вернул себе часть потерянных территорий.