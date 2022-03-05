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Анита Цой рассказала о последствиях перенесенного коронавируса

Певица Анита Цой заявила, что после коронавируса у нее «закаменела» рука

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица Анита Цой заявила, что после заболевания коронавирусом в 2020 году у нее «сбились гормоны». О последствиях перенесенного COVID-19 она рассказала в интервью для «Дни.ру».

«Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2-3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела», — подчеркнула знаменитость.

Она также пожаловалась на резкий набор веса, отметив, что после болезни поправилась на 17 килограммов. В настоящее время показатели гормонов Цой пришли в норму, поэтому врачи разрешили ей заниматься физической нагрузкой после запрета длиной в год.

В феврале певица МакSим рассказала о процессе восстановления после пневмонии. Исполнительница уточнила, что самой большой проблемой после перенесенного COVID-19 стали изменения в голосе. Артистка добавила, что очень хочет вернуться на сцену.

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Сергей Равин
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