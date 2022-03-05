Собиравшуюся сбежать в США россиянку оштрафовали на 400 тысяч рублей

В Брянске суд оштрафовал на 400 тысяч рублей 37-летнюю местную жительницу за попытку подкупа сотрудника правоохранительных органов. Об этом в субботу, 5 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

По данным следствия, 29 сентября в сквере имени Карла Маркса женщина предложила следователю 30 тысяч рублей за то, чтобы тот подготовил поддельные документы об уголовном преследовании ее мужа за преступления против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства. Благодаря этому делу семья собиралась получить политическое убежище в США.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД.

31 января сообщалось, что в Оренбурге адвоката и бывшего следователя осудили за мошенничество — они обещали жителю Орска, что за пять миллионов рублей смогут прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него.