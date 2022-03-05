Эксперт спрогнозировал рост цен на чай и кофе

Гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с РИА Новости спрогнозировал рост цен на чай и кофе.

По словам эксперта, цены на эту продукцию в магазинах могут вырасти соразмерно изменению курса доллара уже в ближайшее время, поскольку цены на их импорт в Россию сильно зависят от курса валюты. Однако он отметил, что для потребителей это будет не столь существенно «за счет уменьшения наценки ретейлеров и ее дифференцирования для разных ценовых категорий».

«На фоне ситуации вокруг Украины производители кофе и чая стали требовать от российских импортеров стопроцентной предоплаты, а из-за повышения курса иностранных валют закупки для отечественных компаний стали еще дороже», — объяснил Чантурия. Он подчеркнул, что для большинства российских операторов из-за этого стоит вопрос нехватки оборотного капитала.

Чантурия считает, что перебои с поставками начнутся в течение двух месяцев, если розничные магазины не позволят поставщикам повысить цены, не сократят время отсрочки платежа и не введут месячный мораторий на штрафы за непоставку по уважительной причине.

Ранее ретейлеры и производители колбас в России рассказали о возможном росте цен на мясо, пишет «Коммерсантъ». Такой прогноз бизнес объясняет сбоями в поставках и волатильностью на валютных рынках. При этом Минсельхоз утверждает, что мяса на российском рынке достаточно для сохранения стабильных цен.