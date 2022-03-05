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Путин призвал не сравнивать жителей Донбасса с бродячими собаками

Президент России Путин призвал не сравнивать жителей Донбасса с бродячими собаками

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать жителей Донбасса с бродячими собаками. Об этом он заявил в ходе встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе бродячие собаки бросаются на людей, ранят, даже есть летальные случаи. А потом мы видим, как начинают травить этих животных. Послушайте, люди на Донбассе — не бродячие собаки», — сказал глава государства.

Он добавил, что за годы конфликта в Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек. «Что особенно нетерпимо — что так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать», — отметил Путин.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Варвара Кошечкина
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