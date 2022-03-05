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Объяснена причина резкого спада числа звонков от мошенников

«Известия»: с начала спецоперации на Украине число звонков мошенников снизилось в 10 раз

Фото: Pixabay

После начала спецоперации на Украине количество мошеннических звонков сократилось в десять раз. Это зафиксировали антифрод-системы банков, которые сотрудничают с проектом «Мошеловка», пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что в ходе спецоперации были уничтожены криминальные кол-центры. Как следствие, злоумышленники начали действовать в одиночку, перейдя на «традиционные» рассылки с фишинговыми ссылками.

Впрочем, звонки от мошенников не исчезли. Вдобавок, преступники «обновили» новостную повестку в своих схемах. Например, жертве предлагают перевести средства на якобы безопасный счет на фоне угроз отключения кредитной организации от системы SWIFT.

Ранее «Лаборатория Касперского» зафиксировала сокращение в России на прошлой неделе ежедневного числа вредоносных звонков. Аналитики компании T.Hunter пришли к выводу, что такая тенденция связана с событиями на Украине.

Марина Совина
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