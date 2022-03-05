Путин объяснил решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал абсолютно правильным решение не ограничивать спецоперацию на Украине территорией Донбасса и объяснил его причины. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал «Россия 24».

Путин заявил, что помощь российской армии республикам Донбасса лишь на линии соприкосновения была возможна, но в этом случае, как он считает, шла бы постоянная поддержка украинских «националистов и радикалов» боеприпасами, техникой и материальными ресурсами от стран Запада.

«Наш Генштаб и Минобороны пошли другим путем. Первое, что сделали, — частично уничтожили военную инфраструктуру», — добавил Путин.

В этом же выступлении Владимир Путин заявил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине — складов с вооружением и боеприпасами, авиации, систем ПВО — почти завершена.

Также российский президент напомнил, что РФ неоднократно предпринимала попытки разрешить конфликт с Украиной вокруг Донбасса мирным путем.

