В Лондоне заставят платить за езду на загрязняющих планету автомобилях

Границы зоны ультранизких выбросов в Лондоне (London's Ultra Low Emission Zone, Ulez) могут быть расширены на весь город. Такой план наметил мэр столицы Садик Хан в рамках усилий по сокращению загрязнения воздуха. Об этом сообщает Bloomberg.

За въезд в зону Ulez водители, выбросы от автомобилей которых превышают установленную норму, платят ежедневно 12,5 фунтов стерлингов (около 2000 рублей). Нормы учитывают выбросы диоксида азота, который вредит легким и усугубляет некоторые заболевания, такие как астма. Хан попросил столичный департамент транспорта провести к концу следующего года консультации по расширению Ulez от Северной и Южной кольцевых дорог до границ всего Лондона.

Городские власти рассматривали несколько вариантов для снижения уровня выбросов. Санди Хан отказался от введения специального сбора, который затронул бы всех водителей машин, кроме самых экологически чистых автомобилей. Кроме того, мэр не собирается продвигать предложение о взимании платы за въезд в столицу с водителей автомобилей, зарегистрированных за пределами Лондона. «При взвешивании различных вариантов рост стоимости жизни стал для меня ключевым фактором. Я считаю, что предложение о расширении зоны Ulez на весь Лондон окажет наибольшее влияние на снижение выбросов относительно финансового воздействия на лондонцев», — заявил Хан.

Мэр также попросил департамент транспорта изучить возможность взимания платы с автомобилистов не просто за въезд в зону Ulez, а за каждую милю проезда в ней в зависимости от объема выбросов автомобилей, уровня загруженности района и доступности в нем общественного транспорта. Однако необходимые технологии для такого точного и детального механизма не будут готовы еще в течение многих лет.

В 2021 году новые правила для водителей ввели в Париже. Мэр французской столицы Анн Идальго ограничила скорость движения в определенных зонах города до 30 километров в час ради сокращения выбросов. Владельцы машин негативно отреагировали на инициативу политика.

