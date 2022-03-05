Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу Запорожской АЭС в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает ТАСС.

Как отметил Песков, станция не подвергалась ударам и не была повреждена. «То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — заявил он. По его словам, станция продолжает работу в обычном режиме.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Объекты АЭС взяты под охрану. Персонал продолжил плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.