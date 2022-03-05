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Украину за сутки покинули 100 тысяч человек

МВД Украины сообщило, что страну за сутки покинули более 104 тысяч человек

Фото: Markus Schreiber / AP

Более 100 тысяч человек покинули Украину за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

«Государственную границу Украины на западном участке пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысячи транспортных средств», — сказано в сообщении ведомства.

За сутки пассажиропоток вырос на 30 тысяч человек. «За границу выбыли более 104 тысяч человек, в Украину прибыли более 14 тысяч человек», — добавили в МВД.

4 марта Международная организация по миграции сообщила, что из Украины в соседние страны прибыли не менее 1,25 миллиона человек. Из них 672 тысячи приехали в Польшу.

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Алевтина Запольская
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