Украину за сутки покинули 100 тысяч человек
МВД Украины сообщило, что страну за сутки покинули более 104 тысяч человек
Более 100 тысяч человек покинули Украину за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
«Государственную границу Украины на западном участке пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысячи транспортных средств», — сказано в сообщении ведомства.
За сутки пассажиропоток вырос на 30 тысяч человек. «За границу выбыли более 104 тысяч человек, в Украину прибыли более 14 тысяч человек», — добавили в МВД.
4 марта Международная организация по миграции сообщила, что из Украины в соседние страны прибыли не менее 1,25 миллиона человек. Из них 672 тысячи приехали в Польшу.