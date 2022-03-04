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Из Украины в соседние страны прибыли более миллиона человек

В соседние с Украиной государства приехали не менее 1,25 миллиона человек

Фото: Yara Nardi / Reuters

Из Украины в соседние страны прибыли не менее 1,25 миллиона человек, сообщила Международная организация по миграции (МОМ). Об этом пишет ТАСС.

В Польшу приехали 672 тысячи человек, в Молдавию — 194 тысячи, в Венгрию — 133 тысячи.

МОМ отметила, что границы между Украиной и соседними странами пересекли в том числе 78,8 тысячи человек, не имеющих украинского гражданства. Они являются гражданами 138 государств. МОМ также приветствовала решение Евросоюза «предложить временную защиту тем, кто покидает Украину».

4 марта полиция Чехии сообщила, что более 33 тысяч украинских беженцев зарегистрировали в стране. В соседнюю Словакию прибыли более 90 тысяч человек с территорию Украины.

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Алевтина Запольская
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