Власти Франции рекомендовали компаниям не спешить с уходом из России

Власти Франции не стремятся немедленно добиваться разрыва всех экономических связей с Россией на фоне реакции Европейского союза на российскую спецоперацию, узнала Le Figaro. Бизнесу, по данным газеты, предложили не покидать РФ в спешке.

Президент страны Эммануэль Макрон не забывает о побочном ущербе для Франции в сложившейся ситуации, и, по информации источников издания, утром 4 марта принял у себя руководителей местных компаний, особенно сильно связанных с Россией.

Со стороны бизнеса присутствовало около 15 представителей банковского сектора, промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Речь идет о таких организациях, как Safran, Auchan (в России работает под брендом «Ашан»), Société Générale. Встреча не предавалась огласке, в ней участвовали также главы профильных министерств.

При этом министр экономики Брюно Ле Мэр 1 марта обещал России тотальное экономическое и финансовое противостояние, указывая на санкции со стороны официального Парижа. Он отмечал, что страна будет применять меры до тех пор, пока Москва не вернется к «лучшим намерениям» относительно Киева.