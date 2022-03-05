Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бывший премьер Украины назвал препятствие для переговоров Путина и Зеленского

Экс-премьер-министр Украины Азаров усомнился в возможности переговоров Путина и Зеленского

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился в возможности переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил РИА Новости.

Он объяснил, что о чем-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и набором инструментов, позволяющим реализовывать принятые решения. «Я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима», — сказал политик.

Ранее Азаров прокомментировал внешний вид украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, внешний вид главы государства говорит о его абсолютно неадекватном состоянии. При этом он отметил, что не обладает точной информацией о том, принимает ли президент какие-либо препараты. Азаров рассказал, что недавно вопрос о том, принимает ли Зеленский какие-то средства, достаточно полно осветил известный украинский психиатр Семен Глузман. «А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен», — добавил экс-премьер.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Ведущий Первого канала назвал защищающий от распространенного вида рака продукт
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.