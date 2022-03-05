Бывший премьер Украины назвал препятствие для переговоров Путина и Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился в возможности переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил РИА Новости.

Он объяснил, что о чем-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и набором инструментов, позволяющим реализовывать принятые решения. «Я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима», — сказал политик.

Ранее Азаров прокомментировал внешний вид украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, внешний вид главы государства говорит о его абсолютно неадекватном состоянии. При этом он отметил, что не обладает точной информацией о том, принимает ли президент какие-либо препараты. Азаров рассказал, что недавно вопрос о том, принимает ли Зеленский какие-то средства, достаточно полно осветил известный украинский психиатр Семен Глузман. «А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен», — добавил экс-премьер.